نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الفنان محمد عبده: سأشارك في ليلة طلال مداح
25/12/2022   5:03 م

الفنان محمد عبده: سأشارك في ليلة طلال مداح

+ = -
586

أعلن فنان العرب محمد عبده عزمه المشاركة في ليلة تكريم الفنان الراحل طلال مداح، التي أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وقال محمد عبده في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحبيب أبو ناصر دعوتك لتكريم أستاذنا طلال المدّاح تشريف وتكليف عند تحديد تاريخ المناسبة ستجدني مع مقدمة المشاركين بعد الإنتهاء من إلتزامي يوم 30 و31 ديسمبر 2022 دُمتَ للترفيه ذخرًا”.

يذكر أن تركي آل الشيخ اعلن أن أكثر من 30 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم ماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس. وفق “أخبار 24”.

الفنان محمد عبده: سأشارك في ليلة طلال مداح

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242955.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.