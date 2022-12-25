الفنان محمد عبده: سأشارك في ليلة طلال مداح

أعلن فنان العرب محمد عبده عزمه المشاركة في ليلة تكريم الفنان الراحل طلال مداح، التي أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
وقال محمد عبده في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحبيب أبو ناصر دعوتك لتكريم أستاذنا طلال المدّاح تشريف وتكليف عند تحديد تاريخ المناسبة ستجدني مع مقدمة المشاركين بعد الإنتهاء من إلتزامي يوم 30 و31 ديسمبر 2022 دُمتَ للترفيه ذخرًا”.
يذكر أن تركي آل الشيخ اعلن أن أكثر من 30 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم ماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس. وفق “أخبار 24”.