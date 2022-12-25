10 لوائح لتطوير قطاع السياحة وحماية السياح.. و90 يوماً للمتعاملين لتعديل أوضاعهم

أصدرت وزارة السياحة اليوم (الأحد)، 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة وحماية حقوق السائح.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع، حيث تم تغطية مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وبين أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن اللوائح الصادرة تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومنحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، وطالبتهم بمراعاة تلك اللوائح لتجنب العقوبات والغرامات، لافتة إلى أنه يمكنهم الاطلاع على تلك اللوائح عبر موقع الوزارة.