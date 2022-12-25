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جديد المحليات > “نيوم”: برنامج لتأهيل 600 طالب وطالبة للدراسة الجامعية والحياة المهنية
25/12/2022   5:03 م

“نيوم”: برنامج لتأهيل 600 طالب وطالبة للدراسة الجامعية والحياة المهنية

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تنظم “نيوم”، برنامجاً تدريبياً متكاملاً، لتعزيز مهارات 600 طالب وطالبة في منطقتي نيوم وتبوك، وتأهيلهم للدراسة الجامعية والحياة المهنية.

وأوضحت إدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم، أن البرنامج يأتي في إطار التزاماتها تجاه أبناء المدينتين، وتمكين الشباب والشابات عبر تزويدهم بالأساسيات المطلوبة لاكتشاف الذات، واختيار التخصصات الجامعية المناسبة، بما يضمن لهم فرصاً أفضل تتناسب مع وظائف المستقبل.

وأبانت أن البرنامج سيقام في جامعة تبوك، ويستمر على مدى 8 أسابيع، ويستهدف طلبة المرحلة الثانوية وطلبة السنة التحضيرية بجامعة تبوك، ويشارك فيه 50 معلماً ومرشداً أكاديمياً للإشراف على الطلبة خلال فترة البرنامج.

وأضافت أن البرنامج يتيح للمشاركين، فرصة التعلم الذاتية، إضافة إلى الاستفادة من لقاءات تفاعلية لاكتشاف الذات، فيما سيحصل كل مشارك على نسخة من كتيب “الإلهام الحياتي”، الذي يساعد الطلبة في اتخاذ القرارات المهنية والأكاديمية والحياتية. وفق “أخبار 24”.

ويقام البرنامج بالشراكة مع مشروع “كيز”، المتخصص في تمكين الشباب، وبالتعاون مع وزارة التعليم والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وعددٍ من المنظمات والجهات غير الربحية.

“نيوم”: برنامج لتأهيل 600 طالب وطالبة للدراسة الجامعية والحياة المهنية

جديد المحليات
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