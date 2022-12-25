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جديد المحليات > بشعار “لنفتح أمامهم الأمل والعمل”.. “السجون” تدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد
25/12/2022   10:24 م

بشعار “لنفتح أمامهم الأمل والعمل”.. “السجون” تدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

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دشن المدير العام للسجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2022، تحت شعار “لنفتح أمامهم الأمل والعمل”، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشارك المديرية العامة للسجون المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال التعريف بالمراكز التأهيلية التخصصية (فجر وإشراقة وثقة) التي تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي للنزلاء، وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً للتطور التاريخي للبرامج الإصلاحية المنفذة داخل السجون وانعكاساتها على الجوانب المعرفية والسلوكية للنزلاء، حيث تعمل مديريات سجون المناطق على تفعيل هذه المناسبة من خلال العديد من البرامج والفعاليات لكافة النزلاء.

بشعار "لنفتح أمامهم الأمل والعمل".. "السجون" تدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

وفق “أخبار 24”.

بشعار “لنفتح أمامهم الأمل والعمل”.. “السجون” تدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

جديد المحليات
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