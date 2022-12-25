بمشاركة القوات البحرية السعودية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين “جسر 23”

انطلقت، اليوم (الأحد)، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر23” بين القوات البحرية السعودية، ممثلة في الأسطول الشرقي، وسلاح البحرية البحريني في المنامة.
ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية.
وشهدت قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، في وقت سابق، انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر- 22″، بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.
وفق “أخبار 24”.