“الصناعة” تبدأ إصدار “خدمة شهادات المنشأ” للمنتجات الوطنية مطلع يناير القادم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، أنها ستبدأ في إصدار “خدمة شهادات المنشأ” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة مطلع شهر يناير القادم.
وأوضحت الوزارة أن شهادات المنشأ تتضمن 5 نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ “التفضيلية” النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة.
كما شملت الشهادات، شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية “النموذج العام”، وشهادة المنشأ نموذج(A)، الخاصة بنظام الأفضليات المعمّم. وفق “أخبار 24”.
وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، إلى جانب استهدافها المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات، والمراكز التجارية والورش، وغيرها.
وجاء ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.