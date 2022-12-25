مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: 300 مليون ريال جوائز للفائزين

أكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الـ7 محمد الحربي أن عدد زوار المهرجان تجاوز الـ 800 ألف زائر منذ انطلاقته مطلع شهر ديسمبر الجاري، وسط توقعات كبيرة بزيادة العدد مع احتدام المنافسات.
وأوضح “الحربي” خلال مؤتمر صحفي أن مجموع جوائز المهرجان وصلت إلى 300 مليون ريال تشمل كذلك جوائز سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن المنتهية أشواطه التمهيدية بواقع 396 شوطاً في مختلف الفئات، فيما تجاوز عدد المتون التي خضعت للفحص الطبي في المهرجان ككل 5.6 ألف استبعد منها 311 متناً.
وأضاف أن المهرجان يشهد تكاملاً بين إدارته والجهات الحكومية التي فاق عددها الـ17 جهة مشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أنه لم تُسجل أي مخالفات أمنية حتى الآن وهذا دليل على الوعي الكامل للزوار والمشاركين. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن فوائد المهرجان تضمنت انتعاش أسواق الإبل، مبيناً أن مزاد ندر الصفر تجاوز حاجز الصفقات فيه 26 مليون ريال، وكذلك شارع الدهناء التجاري، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.