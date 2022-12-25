لأول مرة بالمنطقة الغربية.. استئصال رحم امرأة بتقنية المنظار الأحادي

تمكن فريق طبي بمركز الأورام في مدينة الملك عبدالله الطبية، من استئصال الرحم لسبعينية بتقنية المنظار الأحادي، للمرة الأولى على مستوى المنطقة الغربية، لتنتهي معاناتها من سرطان بطانة الرحم.
واستقبلت عيادة أورام النساء المريضة، والتي كانت تعاني من نزيف متقطع بعد انقطاع الدورة الشهرية، وعاودها هذا النزيف بعد عشرين سنة، حيث خضعت للفحوصات اللازمة والتحاليل، والتي أظهرت نتائجها وجود ورم سرطاني ببطانة الرحم، يستدعي استئصاله بالكامل.
وقرر الفريق الطبي المتكون من جراحين وممرضين وتخدير، إخضاع المريضة لعملية استئصال لكامل الرحم مع المبيضين وعنق الرحم بتقنية المنظار الأحادي ، وذلك بعمل فتحة أحادية تحت منطقة السرة بأقل من 2 سم.
واستغرقت العملية ساعة ونصفاً، ثم خضعت المريضة بعدها لمتابعة شاملة على مدار يومين، لتخرج في كامل الصحة والعافية.
وتعتمد عمليات استئصال أورام بطانة الرحم التقليدية، على عمل جرح لا يقل عن 12 سم، إلا أن التقنية المستخدمة في هذه الحالة تتميز بتقليل مدة البقاء بالمستشفى، وتقليل حدة الألم على المريضة مقارنة بعمليات الفتح السابقة، إضافة إلى سرعة عودة المريضة لنشاطها المعتاد.
وفق “أخبار 24”.