إمارة مكة وسدايا يوقعان مذكرة تتعلق بتحليل البيانات ونماذج الذكاء الصناعي

وقّع أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي.
وتعكس المذكرة اهتمام أمير مكة بالاستفادة من مجالات العلوم وتقنياتها المتقدمة، ممثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية الإمارة الموائمة لرؤية المملكة 2030 .
وستسهم “سدايا” في تعزيز هذه الخطوة لدعم بناء مستقبل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وتمكين التحول الرقمي بالمملكة، حيث تتمثل أوجه التعاون في المذكرة في الاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الخطوة لبناء دراسات ومؤشرات تدعم جهود إمارة المنطقة، ودعم أعمالها بتطوير محتوى منصات دعم اتخاذ القرار والاستشراف، بقيام “سدايا” بتوظيف البيانات المتوفرة ببنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة.