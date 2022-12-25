هيئة التراث تنظم غدًا لقاءً مفتوحًا عن أهمية حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي

تُنظم هيئة التراث غدًا لقاءً مفتوحًا مع المختصين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي بعنوان “أهمية حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي وجهود ومشاريع الهيئة في هذا المجال” الذي سيركز على أهمية واحد من عناصر التراث الثقافي بالمملكة، وإبراز جهود الهيئة في توثيقه والمحافظة عليه وصوْنه.
وسيتضمن اللقاء محاور متعددة، أبرزها عرض تعريفي لجهود ومشاريع ومبادرات الهيئة في هذا مجال التراث غير المادي بالمملكة، واستعراض إستراتيجية هيئة التراث الرامية إلى تطوير قطاع التراث غير المادي، ومكوناته، وأعماله، ومهامه، وجهوده، وأنشطته، وكذلك مبادرات حصر جميع عناصر التراث الثقافي غير المادي ضمن سجلٍ وطني في مرحلته الأولى. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك في إطار عدة لقاءات مفتوحة دأبت هيئة التراث على تنظيمها للالتقاء بالمهتمين والمتخصصين بالتراث الثقافي؛ لإطلاعهم على جهود ومشاريع ومبادرات الهيئة المتعلقة بخدمة وتنمية التراث الوطني بكل مجالاته وأنواعه، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وتعزيز التواصل والتعاون معهم بما يسهم في توحيد وتكثيف الجهود لتطوير تراث المملكة الغنيّ، والمحافظة عليه، ونشره محليًا ودوليًا.