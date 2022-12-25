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رياضة > موسي ماريجا يغيب عن الهلال في الديربي أمام النصر
25/12/2022   10:22 م

موسي ماريجا يغيب عن الهلال في الديربي أمام النصر

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كشفت مصادر عن تأكد غياب المالي موسى ماريجا عن فريق الهلال في مواجهة الديربي أمام النصر غدًا، الاثنين؛ بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

وأفادت المصادر وفقاً لـ”صحيفة الرياضية” أن ماريجا لن يتمكن من تدعيم صفوف الهلال في المباراة المهمة غدًا.

كما تأكد غياب لاعب الهلال علي البليهي، عن مواجهة الديربي خاصة أن اللاعب يخضع لجلسات علاجية ولياقية تحت إشراف الطبيب الإسباني خوان دوكي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأخضر في مونديال قطر 2022.

ومن المنتظر أن يغيب كل من القائد سلمان الفرج وياسر الشهراني عن المواجهة؛ نظرًا لخضوعهم لبرامج علاجية بعد تعرضهم للإصابة أثناء المشاركة مع الأخضر في المونديال.

ويحتل فريق النصر المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، بينما يملك الهلال 20 نقطة في المركز الثالث.

موسي ماريجا يغيب عن الهلال في الديربي أمام النصر

رياضة
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