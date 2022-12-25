رسميًا.. ولفرهامبتون يضم البرازيلي كونيا قادماً من أتليتيكو مدريد

أعلن فريق ولفرهامبتون الإنجليزي ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى صفوفه، قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني.
ونشر النادي الإنجليزي الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكداً أن الصفقة ستفعل انطلاقاً من الأول من يناير 2023.
من جانبه أبدى كونيا سعادته لانتقاله إلى النادي الإنجليزي، موضحاً أنه أمر رائع له أن ينافس في البريميرليج، موضحاً أن المشروع الطموح الذي تتبناه إدارة النادي هو السبب الأول في انتقاله إليه.
ولعب المهاجم البرازيلي لأندية لايبتسيش وهرتا برلين في ألمانيا قبل انتقاله لأتليتيكو مدريد الذي خاض معه 40 مباراة، سجل فيها 6 أهداف. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن كونيا كان ضمن قائمة منتخب البرازيل الأولمبي الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو.