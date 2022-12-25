نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسميًا.. ولفرهامبتون يضم البرازيلي كونيا قادماً من أتليتيكو مدريد
25/12/2022   10:22 م

رسميًا.. ولفرهامبتون يضم البرازيلي كونيا قادماً من أتليتيكو مدريد

+ = -
274

أعلن فريق ولفرهامبتون الإنجليزي ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى صفوفه، قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني.

ونشر النادي الإنجليزي الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكداً أن الصفقة ستفعل انطلاقاً من الأول من يناير 2023.

من جانبه أبدى كونيا سعادته لانتقاله إلى النادي الإنجليزي، موضحاً أنه أمر رائع له أن ينافس في البريميرليج، موضحاً أن المشروع الطموح الذي تتبناه إدارة النادي هو السبب الأول في انتقاله إليه.

ولعب المهاجم البرازيلي لأندية لايبتسيش وهرتا برلين في ألمانيا قبل انتقاله لأتليتيكو مدريد الذي خاض معه 40 مباراة، سجل فيها 6 أهداف. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن كونيا كان ضمن قائمة منتخب البرازيل الأولمبي الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو.

رسميًا.. ولفرهامبتون يضم البرازيلي كونيا قادماً من أتليتيكو مدريد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242993.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.