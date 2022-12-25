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رياضة > جلال الدين ماشاريبوف خارج حسابات النصر في الديربي أمام الهلال
25/12/2022   10:22 م

جلال الدين ماشاريبوف خارج حسابات النصر في الديربي أمام الهلال

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كشفت مصادر عن خروج الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف من حسابات الجهاز الفني لنادي النصر قبل مواجهة الديربي غدًا أمام الهلال في الجولة العاشرة من دوري روشن.

وأفادت المصادر وفقا لـ”صحيفة الرياضية” بأن لاعب ‎النصر خارج حسابات فريقه في مباراته أمام ‎الهلال غدا بقرار من المدرب الفرنسي رودي جارسيا لأسباب فنية.

كان جارسيا قرر تخصيص الجزء الأكبر من التدريب أمس، للتمارين اللياقية بعد أن تمتع اللاعبون بالراحة، أمس الأول.

وعقد المدير الفني للنصر اجتماعًا باللاعبين قبل انطلاق التدريبات في صالة الاجتماعات، استعرض خلاله لقطات الفريق في مباراة العدالة.

وطالب جارسيا لاعبي النصر بعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها، إضافة إلى لقطات من مباراة الهلال أمام الاتفاق.

جلال الدين ماشاريبوف خارج حسابات النصر في الديربي أمام الهلال

رياضة
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