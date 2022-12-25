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جديد المحليات > بدء استقبال المشاركات في البرنامج التدريبي “تصميم الأزياء الاستعراضية”
25/12/2022   10:22 م

بدء استقبال المشاركات في البرنامج التدريبي “تصميم الأزياء الاستعراضية”

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أعلنت هيئة الأزياء، اليوم الأحد، البدء في استقبال طلبات المشاركين بالبرنامج التدريبي “تصميم الأزياء الاستعراضية”، الذي تنطلق أعماله في جدة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023؛ بهدف تدريب مصممي الأزياء السعوديين في مجال الأزياء الاستعراضية.

ويهدف البرنامج التدريبي، إلى صقل مهارات 15 مصمماً سعودياً من خلال التدريبات العملية والتقنية في صناعة الملابس والإكسسوارات الاستعراضية، ودراسة مناهج متخصصة في الأزياء والمنسوجات، وتقنيات التصميم والإنتاج والفوتوشوب، وقطع الأنماط، التي تسهم في تعزيز المواهب والخبرات الثقافية. وفق “أخبار 24”.

ووضعت الهيئة، عدة معايير لاستقبال المشاركين، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، والقدرة على حضور البرنامج التدريبي في مدينة جدة، مع ضرورة أن يمتلك المشارك مؤهلاً أو خبرة عملية في مجال تصميم الأزياء الاستعراضية والأزياء بشكل عام.

بدء استقبال المشاركات في البرنامج التدريبي “تصميم الأزياء الاستعراضية”

جديد المحليات
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