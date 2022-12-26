أبها.. قِبلة عشاق الأجواء الشتوية والضباب (فيديو)

تستقبل مدينة أبها موسم الشتاء، وسط أجواء باردة، حيث يكسوها الضباب قدرات كبيرة على الجذب السياحي من داخل المملكة وخارجها.
ووجد الكثير من عشاق الأجواء الشتوية ضالتهم في أبها، والتي تصل درجات الحرارة الصغرى فيها إلى 6 درجات مئوية، خاصة في ظل أجوائها التي تكسوها قطرات المطر، وانتشار الضباب بأرجاء المدينة. وفق “أخبار 24”.
وتمتلك المدينة العديد من عوامل الجذب السياحي، أهمها الجبل الأخضر، وممشى الضباب، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم، حيث يجتمع كثير من الأهالي لالتقاط الصور والفيديوهات التي يوثقون من خلالها استمتاعهم بالأجواء الشتوية، والتي تظهر بإطلالة مميزة على سهول تهامة عسير و”عقبة ضلع” تحديداً، والتي توحي بأن المدينة تغرق بين أمواج الضباب الساحرة.
#أبها.. قِبلة عشاق الأجواء الشتوية و #الضبابhttps://t.co/yJ7aDINmzw pic.twitter.com/h1LsgFEPhv
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 25, 2022