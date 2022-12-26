“الصحة” توصي بتلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري لهذه الفئة العمرية

أوصت وزارة الصحة بتلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري بفاصل 6 أشهر بين الجرعتين، وذلك للفئة العمرية 50 عاماً فأكثر سواءً سبقت لهم الإصابة بالمرض أم لا.
وأوضحت الوزارة أن اللقاح يساعد في حماية البالغين من الإصابة بعدوى الحزام الناري، وكذلك يساعد في الحماية من مضاعفات الإصابة بالعدوى.
وأضافت أنه يمكن تلقي اللقاح للفئة العمرية 18 عاماً فأكثر في حال كان الشخص مصاباً بأحد الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية أو يستخدم أدوية مثبطة للمناعة، وذلك بعد مراجعة الطبيب المعالج لتحديد مناسبته للحالة الصحية. وفق “أخبار 24”.