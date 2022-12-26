نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النقل”: غرامة عدم التزام الشاحنات بالأوزان والأبعاد قد تصل لـ 100 ألف ريال
26/12/2022   7:10 ص

“النقل”: غرامة عدم التزام الشاحنات بالأوزان والأبعاد قد تصل لـ 100 ألف ريال

+ = -
1028

أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن عدم التزام مركبات وشاحنات النقل بالأبعاد والأوزان المعتمدة، يعرّضها لغرامة مالية قد تصل لـ 100 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أن مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، يجب عليها الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وشددت على أن مَن يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق يعاقب بغرامة مالية وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن الغرامة المالية للمخالفين تبلغ قيمتها 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

"النقل": غرامة عدم التزام الشاحنات بالأوزان والأبعاد قد تصل لـ 100 ألف ريال

وفق “أخبار 24”.

“النقل”: غرامة عدم التزام الشاحنات بالأوزان والأبعاد قد تصل لـ 100 ألف ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243036.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.