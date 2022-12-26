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جديد المحليات > طقس اليوم.. تساقط خفيف للثلوج شمالاً وأمطار متفاوتة تشمل معظم المناطق
26/12/2022   7:11 ص

طقس اليوم.. تساقط خفيف للثلوج شمالاً وأمطار متفاوتة تشمل معظم المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف أن التوقعات مستمرة بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد لأجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة في مكة المكرمة وجدة، و21 درجة في المدينة المنورة والدمام، و20 درجة في الرياض، و16 درجة في أبها).

طقس اليوم.. تساقط خفيف للثلوج شمالاً وأمطار متفاوتة تشمل معظم المناطق

جديد المحليات
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