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جديد المحليات > بدء إدراج وتداول “لوبريف” في السوق السعودي الأربعاء المقبل
26/12/2022   1:23 م

بدء إدراج وتداول “لوبريف” في السوق السعودي الأربعاء المقبل

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أعلنت تداول السعودية، اليوم (الإثنين)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة “أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف”، في السوق الرئيسية اعتباراً من بعد غد الأربعاء.

وأوضحت في بيان أنه سيم إدراج لوبريف برمز تداول 2223 وبالرمز الدولي SA15M1HH2NH5، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

وأضافت “تداول” أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.  وفق “أخبار 24”.

بدء إدراج وتداول “لوبريف” في السوق السعودي الأربعاء المقبل

جديد المحليات
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