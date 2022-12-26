أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الإثنين)، ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2021 بنسبة 3.3%، مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى 359 تيرا واط في الساعة، فيما ارتفع الاستهلاك بنسبة 4.23% ليسجل 302 تيرا واط في الساعة.
وأضافت الهيئة أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في عام 2021، سجل ارتفاعا بنسبة 6.98%، مقارنة بعام 2020، حيث بلغ نحو 8.8 كيلو واط في الساعة، مشيرة إلى أن نصيب المشترك شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.47% عام 2021.
وأوضحت أن القدرة المتاحة لتوليد الطاقة بلغت نحو 83 ميجاواط في عام 2021، مرتفعة بنسبة 4.23% عما كانت عليه في 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن القطاع السكني استحوذ في عام 2021 على 47.25% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، يليه القطاع الصناعي بنسبة 19.47%، أما القطاع التجاري فكان بنسبة 15.09% يليه القطاع الحكومي بنسبة 12.64%، في حين بلغ القطاع الزراعي نسبة 1.88%، والقطاعات الأخرى 3.67%.
وفق “أخبار 24”.