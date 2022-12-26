المملكة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية

أعلنت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أن السعودية تصدرت الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) عام 2021 إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26.71 مليار ريال .
وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه المساعدات تشكل 1.05 % من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، وهو ما يعني تخطي الهدف الذي أقرته الأمم المتحدة والمتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0,7 % من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية.
وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أسهمت في هذا الإنجاز الكبير الذي وضع المملكة في صدارة العمل الدولي الإنساني بكل جدارة واستحقاق. وفق “أخبار 24”.
وأشار الربيعة إلى أنه يتم توثيق المساعدات بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة وذلك لإبراز هوية المملكة الإنسانية والتنموية، مثمنًا ما تقوم به تلك الجهات من جهود كبيرة في توثيق وتسجيل المساعدات التي تقدمها المملكة لشعوب ودول العالم عبر المنصات الدولية وفق المعايير المعتمدة دوليًا.