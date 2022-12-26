أمانة جدة تعلن معالجة الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن سحب وتصريف أكثر من 1.6 مليون متر مكعب من تجمعات مياه الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 3 آلاف فرد ونحو ألفي معدة وآلية.
وأوضحت الأمانة، أن إجمالي ردود الصهاريج المستخدمة تجاوز الـ 31 ألف ردٍ، أسهمت في رفع قرابة الـ 853 ألف متر مكعب من المياه، فيما قدرت مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر الشبكة والمحطات القائمة بـ 819 ألف متر مكعب، فضلاً عن الكميات التي استوعبتها الشبكات عبر المصبات الأخرى.
وأشارت إلى أنه تم معالجة الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية، إذ رصدت تضرر أكثر من 100 شجرة ونخلة و 16 عمود إنارة و140 متراً طولياً من الهبوطات الأرضية، بجانب تلفيات متفرقة في بعض المواقع.
وكانت الأمانة قد باشرت خطة الاستعدادات لموسم الأمطار عبر 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد، ضمن إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث. وفق “أخبار 24”.