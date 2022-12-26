أظهرت إحصاءات وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الإثنين)، تسجيل ارتفاع في الإصابات وحالات الشفاء، وانخفاض الحالات الحرجة واستقرار الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفق الإحصاءات، تم تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا، بزيادة 22 حالة عن أمس الأحد، ليصبح الإجمالي 826850 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة، بزيادة حالتين عن أمس ليصبح الإجمالي 814415 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ثبات عدد الوفيات عند حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 9510 حالات.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة انخفض إلى 30 حالة بعد خروج 3 حالات من العناية المركزة.
وفق “اخبار 24”.