بنغلاديش تتيح للسعوديين الحصول على التأشيرة من مطار دكا

أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش اليوم (الإثنين)، أن سلطات الأخيرة أتاحت للمواطنين السعوديين الراغبين في الدخول الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار دكا.
جاء ذلك في تنويه مقتضب نشرته سفارة المملكة في بنغلاديش على حسابها بموقع “تويتر”، مرفقا بأرقام التواصل معها.
وكانت سفارة المملكة وجهت في الرابع من ديسمبر الجاري، المواطنين السعوديين الراغبين في القدوم إلى بنغلاديش بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة للدخول من السفارة البنغلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة؛ تفاديًا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.
— السفارة في بنغلاديش (@KSAembassyBD) December 26, 2022
وفق “أخبار 24”.