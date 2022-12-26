أعلن بنك التنمية الاجتماعية اعتماد مخصصات لتمويل المنتجات التنموية بمبالغ تتجاوز 35 مليار ريال للأعوام الثلاثة المقبلة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني .
وأوضح البنك أنه حقق أرقامًا قياسية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2021، إذ بلغ حجم التمويلات المالية للدعم الاقتصادي والاجتماعي التنموي أكثر من 13 مليار ريال بنسبة نمو 21%.
وأشار إلى أن تمويل 8600 منشأة صغيرة وناشئة بلغ أكثر من 5 مليارات ريال بنسبة نمو 34%، فيما استفاد أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة من حزمة الشمول المالي والاجتماعي.
وفق “أخبار 24”.