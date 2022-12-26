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جديد المحليات > هطول أمطار على المنطقة الشرقية.. و”‫الأرصاد”: تستمر حتى الـ8 مساء
26/12/2022   6:39 م

هطول أمطار على المنطقة الشرقية.. و”‫الأرصاد”: تستمر حتى الـ8 مساء

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هطلت صباح اليوم (الإثنين) أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت محافظات (الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف، رأس تنورة).

ورصدت عدسة “أخبار 24” الأمطار التي هطلت منذ الساعة السابعة صباحًا على محافظات المنطقة، لتضفي المزيد من الاعتدال على أجواء الشرقية.

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً إلى استمرار هطول أمطار رعدية على محافظات (الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف، رأس تنورة) حتى الثامنة من مساء اليوم، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

هطول أمطار على المنطقة الشرقية.. و”‫الأرصاد”: تستمر حتى الـ8 مساء

جديد المحليات
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