هطلت صباح اليوم (الإثنين) أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت محافظات (الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف، رأس تنورة).
ورصدت عدسة “أخبار 24” الأمطار التي هطلت منذ الساعة السابعة صباحًا على محافظات المنطقة، لتضفي المزيد من الاعتدال على أجواء الشرقية.
من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً إلى استمرار هطول أمطار رعدية على محافظات (الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف، رأس تنورة) حتى الثامنة من مساء اليوم، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
هطول #أمطار على #المنطقة_الشرقية.. و #الأرصاد: تستمر حتى الـ8 مساء https://t.co/Lf9O1AXb7g pic.twitter.com/0cDVa1Bxfa
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 26, 2022