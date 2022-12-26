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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تعاقب 63 منشأة صيدلانية لم توفر الأدوية للسوق المحلي
26/12/2022   6:43 م

“الغذاء والدواء” تعاقب 63 منشأة صيدلانية لم توفر الأدوية للسوق المحلي

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها فرضت عقوبات على 63 منشأة مخالفة خلال شهر نوفمبر لعام 2022م لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وتخلفها عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وكذلك لعدم الإبلاغ عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأبانت الهيئة أن عمليات الرصد شملت 10 منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل “الهيئة”، و27 منشأة تخلفت عن توفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و26 منشأة لم تبلغ عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة .

وأشارت إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

وأوجبت على تلك المنشآت أن تبلغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تعاقب 63 منشأة صيدلانية لم توفر الأدوية للسوق المحلي

جديد المحليات
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