“تعليم الرياض” يدعو الطلاب إلى تنمية ثقافة الوعي المالي عبر “ريالي”

نظمت إدارة تعليم الرياض ممثلةً بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، ورشَ عمل تدريبية وتثقيفية لسُفراء برنامج الوعي المالي والادخاري “ريالي” والذي يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم ومجموعة “سدكو” القابضة في إطار تحقيق أحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية للتعليم ضمن رؤية المملكة 2030م.
وبيّن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض عبد الله الغنّام، أن برنامج “ريالي” يهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية وتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار والاستثمار وريادة الأعمال.
وأوضحت مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة للبنات فتح العرفج، أن الورش التدريبية لسُفراء وسفيرات البرنامج تأتي ضمن مرحلة التثقيف ونشر الوعي والسعي إلى تمكين السفراء من إقامة الورش التدريبية والتعريفية لزملائهم الطلاب والطالبات في المدارس، وطرق التسجيل بمنصة (Riyali.com)، والرد على تساؤلاتهم، وتحفيزهم للمنافسة وتحقيق أعلى النتائج. وفق “أخبار 24”.
وأكدت العرفج أنه سيتم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز قيمة وكذلك المدارس والسفراء المميزين في تفعيل البرنامج.