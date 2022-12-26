مهندسة سعودية تصمم المبنى الجديد للجامعة التي تخرجت فيها

صممت المهندسة شهلاء بنت خالد الخضير، محتويات مبنى جامعة اليمامة الجديد في المنطقة الشرقية، الذي افتتحه أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف في الحادي عشر من ديسمبر الحالي.
واستعانت المهندسة شهلاء خريجة قسم الهندسة بجامعة اليمامة، بتأمين كافة متطلبات التصميم والتنفيذ من المملكة دعماً للمحتوى المحلي وثقة منها بجودة الصناعة السعودية.
وقدمت الجامعة شكرها للمهندسة الخضير، مقدرة لها هذه البادرة النوعية، ومؤكدة أن ما وصل إليه طلاب وطالبات الجامعة من براعة ومهارة يأتي بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة لتطوير وتأهيل خريجيها وتعزيز حضورهم لخدمة الوطن.
وتعد جامعة اليمامة، التي انطلقت من الرياض عام 2004، إحدى مؤسسات التعليم العالي الأهلي الرائدة في تأهيل الشباب والشابات ورفد سوق العمل بالكفاءات القادرة على تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد المستقبل.
وفق “أخبار 24”.