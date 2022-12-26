توقيع عقد خدمات استشارية لتصميم وتشغيل مستشفى الملك سلمان بموريتانيا

وقعت وزارة الصحة الموريتانية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عقد استشاري لتقديم خدمات تكاملية تشمل مراحل تصميم وتطوير وتشغيل “مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في نواكشوط الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية بمنحة قيمتها 55 مليون دولار مقدمة من المملكة.
ويأتي العقد الذي تم توقيعه برعاية وزير الاستثمار خالد الفالح، تعزيزًا للعلاقات الاستثمارية للمملكة، ومن أجل فتح المجال للمستثمرين السعوديين لنقل واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم العالمية في تلك المشروعات.
وسيكون المستشفى مرجعًا لبقية المستشفيات بالمنطقة، مع اسهامه في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته يعمل وفق أحدث المعايير، حيث سيضم العديد من التخصصات والأقسام مثل الطوارئ والتنويم والجراحة والنساء والولادة وغسيل الكلى ورعاية الأطفال والعناية المركزة وعيادات الحالات الحرجة، ومختبر طبي متكامل.
كما سيتم تأهيل مواقف للسيارات ومبنى للإدارة العامة وسكن للأطباء بطاقة استيعابية تصل إلى 50 وحدة سكنية.
وفق “أخبار 24”.