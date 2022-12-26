هيئة الأزياء تناقش أهمية الشراكات في خلق فرص عمل جديدة في القطاع

نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً لمناقشة فرص الشراكات في قطاع الأزياء؛ لتنمية القطاع وزيادة فرص نموه اقتصادياً وثقافياً.
وناقش اللقاء بحضور مختصين ومهتمين بقطاع الأزياء عددا من المحاور، أبرزها: أهمية الشراكات من حيث اختيار الشريك الاستراتيجي، وتنظيم العمل بين الطرفين؛ بما يحقق مفهوم الشراكة الحقيقية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في عدة نواحٍ، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع. وفق “أخبار 24”.
كما استعرض اللقاء مبادرات ومشاريع الهيئة واستراتيجيتها، والركائز التي تدعم مجتمع الأزياء وتطوير البيئة التنموية للقطاع، والتي تنقسم إلى 7 عناصر رئيسية هي: التعليم والإبداع، تطوير المنتجات، التصنيع وسلسلة الإمداد، التجزئة، سرد ورواية القصص والفعاليات، الاستدامة، ممكنات القطاع.