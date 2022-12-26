مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتتح التسجيل لبرنامج “اللودج”

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فتح باب التسجيل في برنامج “اللودج” للدورة الرابعة لعام 2023، حيث سيكون هذه المرة تحت مظلة معامل البحر الأحمر التي تعد منصة لصناع الأفلام والكتاب ومحترفي صناعة السينما.
ويركز “اللودج” على استقطاب مخرجي الأفلام الروائية من أصحاب التجارب الناشئة، فيما سيتم النظر والبحث أيضاً في الطلبات المقدمة من أصوات واتجاهات راسخة تتميز بأساليب أكثر جرأة في عالم صناعة السينما.
ويشتمل البرنامج على دورة مكثفة مدتها 10 أشهر بالشراكة مع تورينو فيلم لاب وبرعاية فيلم العلا، بينما ستحصل المشاريع المختارة على مزايا متعددة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات سوق البحر الأحمر في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ بجوائز قيمتها 200 ألف دولار.
ودعا “اللودج” صناع الأفلام والمنتجين العرب والسعوديين والمقيمين في المملكة والأفارقة، التقديم لإنتاج روائع سينمائية وذلك قبل الموعد النهائي للتقديم في 21 يناير 2023م.
وفق “أخبار 24”.