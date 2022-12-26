“التخصصي” ينتج مادة النحاس المشعة لتشخيص أورام الغدد

أنتج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مادة النحاس-64 دوتاتيت الصيدلانية المشعة للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، مما يسهم في تحسين الجودة التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام ورفع الاكتفاء المحلي من الصيدلانيات المشعة
وتم التحقق من جودة فاعلية المادة للاستخدام السريري لتشخيص أورام الغدد عبر فريق علمي بقسم المعجّل النووي “السايكلترون” والصيدلانيات المشعة الذي نجح في إنتاجها.
وأوضح رئيس الفريق العلمي بالمستشفى الدكتور إبراهيم الجماز، أن هذا المشروع سيمهد إلى تطوير طرق جديدة لإنتاج النظائر المشعة عبر استخدام الأهداف السائلة التي تغني تماماً عن استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن المشروع الذي تم إنجازه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعزز دعم المشاريع الإنتاجية المبتكرة التي تهدف إلى تحقيق درجات عالية من تطوير وتجويد الخدمة الطبية بجوانبها التشخيصية والعلاجية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية المستشفى لتغطية احتياجات المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الصيدلانيات المشعة.