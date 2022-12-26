“موانئ” توقع اتفاقية مع “ميرسك ” و”رفاد العقارية” لتشغيل أكبر مركز للتخزين المبرد بالدمام

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم (الإثنين)، اتفاقية مع شركتي “ميرسك ” و”رفاد العقارية” لتشغيل أكبر مركز مُتكامل للتخزين المبرد في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المبردة.
ويستوعب المركز الجديد، الذي يأتي على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف م2؛ سعة تقدر بنحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنويًا من السلع المُجمدة والأغذية المُصنعة، وكذلك منتجات الألبان والفواكه الموسمية، بما يضمن جودة الخدمات على أعلى مستوى.
ويضم المركز محطة معالجة مياه، وتجنب النقل عبر الشاحنات من محطات معالجة المياه الخارجية، ما يقلل انبعاثات الكربون الصادرة عنها لما يقرب من 87.6 ألف كلم سنويًا، كما سيتم استبدال الشاحنات المنقولة بين المركز ومحطة ميناء الملك عبد العزيز بأخرى كهربائية. وفق “أخبار 24”.
وسيتم تجهيز المركز وفق المعايير العالمية الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة، وضمان تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى بواسطة محطة ألواح شمسية تصل قدرتها إلى 600 كيلوواط وتوليد ما لا يقل عن 15% من متطلبات الطاقة في بداية العمليات.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة “موانئ” صالح الجاسر، ورئيس “موانئ” عمر بن طلال حريري.