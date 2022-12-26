توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد وشركة “متسوي المحدودة”

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة متسوي وشركاه الشرق الأوسط المحدودة، بهدف فتح آفاق تجارية جديدة، وذلك في منتدى الاستثمار السعودي الياباني.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون المشترك بين الطرفين، وتوفير حلول ائتمانية تدعم أنشطة تصدير السلع والخدمات السعودية غير النفطية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 وتطلعاتها لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد وطني مستدام.
ومثل البنك في التوقيع الرئيس التنفيذي سعد الخلب، ومن الشركة المدير العام كاتسوهير ناكاغاوا، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وعدد من القيادات من الجانبين.
وأوضح “الخلب” أن توقيع تلك المذكرة يعزز تنمية وتنويع الصادرات السعودية وزيادة تنافسيتها، عبر توفير الحلول الائتمانية الممكنة لأنشطة التصدير، بما يزيد من رواج وجاذبية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.
من جهته، عبر المدير العام للشركة “ناكاغاوا” عن سعادته بهذا التعاون الذي يفتح نوافذ جديدة للتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بما يحقق المصلحة للطرفين ويتيح تبادل المعلومات والفرص ذات الأثر الإيجابي على الصادرات السعودية غير النفطية. وفق “أخبار 24”.