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رياضة > رسميًا.. ليفربول يضم النجم الهولندي كودي جاكبو
27/12/2022   7:11 ص

رسميًا.. ليفربول يضم النجم الهولندي كودي جاكبو

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أعلن آيندهوفن الهولندي في موقعه الرسمي فجر يوم الثلاثاء عن انتقال نجمه كودي جاكبو إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وجاء في بيان رسمي للنادي الهولندي: “توصل آيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن االانتقال المقترح لكودي”، مؤكداً أنّ صاحب الـ23 عاماً سيغادر إلى إنجلترا ليكمل الإجراءات اللازمة قبل اتمام الانتقال.

وأشار آيندهوفن إلى اتفاقه مع ليفربول على عدم الإعلان عن قيمة الصفقة الخاصة باللاعب الذي تألق في كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب الهولندي. وفق “أخبار 24”.

وسجّل جاكبو ثلاثة أهداف رفقة منتخب هولندا في كأس العالم لكن مشوار بلاده توقف عند ربع النهائي بعد الخسارة من الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

رسميًا.. ليفربول يضم النجم الهولندي كودي جاكبو

رياضة
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