بالفيديو والصور.. النصر يرفض الخسارة في “الديربي المثير” أمام الهلال.. ويتمسك بصدارة الدوري

تعادل النصر مع نظيره الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مرسول بارك وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي.
سجل هدفي الهلال كل من إيجالو وسالم الدوسري في الدقيقتين 10 و65، بينما سجل هدفي النصر كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب في الدقيقتين 56، و88 من عمر المباراة.
الشوط الأول
بدأ النصر المباراة مهاجمًا محاولاً تسجيل هدف يريح الأعصاب لكن لم تفلح محاولاتهم على المرمى رغم أنهم اقتربوا من مرمي الهلال.
ورغم محاولات النصر الهجومية، نجح إيجالو في تسجيل الهدف الأول للهلال مبكرًا عن طريق إيجالو في الدقيقة 10، وذلك بعد جملة فنية رائعة.
وفي الدقيقة 20، تعرض لاعب الهلال محمد البريك لإصابة ولم يستطيع على أثرها استكمال المباراة وشارك بدلا منه ناصر الدوسري.
وفي الدقيقة 22، كاد تاليسكا أن يعادل النتيجة بعدما جاءته فرصة انفراد لكن الكرة كانت أسرع منه وأنقذها حارس الهلال باقتدار.
وفي الدقيقة 34، حرم القائم فريق النصر من إدراك التعادل بعد رأسية رائعة من أبو بكر لكن لم يحالفه الحظ في دخول الكرة إلى الشباك.
الشوط الثاني
بدأ لاعبو النصر شوط المباراة الثاني بالضغط على دفاع الهلال على أمل إحراز هدف التعادل وبالفعل اقترب أبو بكر وتاليسكا من التسجيل في أكثر من كرة.
وفي الدقيقة 56، نجح تاليسكا في تسجيل التعادل بعد استغلال تمريرة رائعة من قبل أبو بكر لعبها في المساحات خلف مدافعي الهلال. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 65، أعاد سالم الدوسري الهلال إلى المقدمة مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 70، ألغي الحكم هدفا لصالح النصر بداعي وجود تسلل على المهاجم تاليسكا.
وقي الدقيقة 75، عاد تاليسكا مجددًا لتشكيل خطورة على مرمى الهلال وتسلم الكرة بشكل جيد في منطقة الجزاء لكنها صوبها بغرابة شديدة لخارج الملعب.
وفي الدقيقة 85، غادر أندري كاريلو ملعب المباراة بعد تعرضه لإصابة منعته من استكمال اللقاء، ونزل بدلا منه خليفة الدوسري.
وفي الدقيقة 88، نجحت محاولات النصر أخيرًا في إدراك هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن غريب بعد استغل كرة أخرجها حارس الهلال بشكل خاطئ.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة متصدرًا جدول الترتيب، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.
🎥 محترف الهلال إيغالو يفتتح أول أهداف ديربي الرياض 🔥
( النصر 0 – 1 الهلال )#النصر_الهلال#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/8zMbqJf9Sl
— سبورت 24 (@sporty_24) December 26, 2022
🎥 #النصر يعود إلى الديربي من جديد بهدف عن طريق محترفه تاليسكا ⚽️🔥
( النصر 1 – 1 الهلال )#النصر_الهلال#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/65EZnsTJ6z
— سبورت 24 (@sporty_24) December 26, 2022
🎥 سالم الدوسري يواصل هوايته المفضلة في شباك النصر 🥅 ويسجل الهدف الثاني في الديربي 🔥#النصر_الهلال#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/EzJDGdF8br
— سبورت 24 (@sporty_24) December 26, 2022
شاهد: #عبدالرحمن_غريب يسجل هدف التعادل لنادي #النصرpic.twitter.com/RyvhMVWujt
— سبورت 24 (@sporty_24) December 26, 2022