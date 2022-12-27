بالفيديو والصور.. الاتحاد يفوز على التعاون بثلاثية ويشعل صراع صدارة دوري روشن

حقق نادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره التعاون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.
وسجل الأنجولي هيلدر كوستا وعبد الرزاق حمدالله (هدفين) لـ الاتحاد في شباك التعاون بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة).
وأضاع التعاون أول فرصة للتسجيل بعد تسديدة عالمرمي عن طريق ليندر تاوامبا من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة في الدقيقة 11.
ورد الاتحاد عن طريق تمريرة عرضية من هيلدر كوستا قابلها أحمد حجازي بالرأس من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته تمر سهلة بجوار القائم الأيمن.
وضاعت فرصة جديدة لفريق التعاون بعد تسديدة عالمرمي عن طريق ليندر تاوامبا من على حدود منطقة الجزاء تصدي لها مارسيلو جروهي.
وألغى حكم المباراة هدفًا لنادي الاتحاد عند الدقيقة 28 من عمر اللقاء وذلك بداعي التسلل.
ونجح هيلدر كوستا في تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد متابعة رائعة لكرة عبد العزيز البيشي في الدقيقة 38.
وشهدت بداية الشوط الثاني فرصة ضائعة لفريق الإتحاد من تسديدة عالمرمي عن طريق مهند الشنقيطي من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن . وفق “أخبار 24”.
وسجل الإتحاد الهدف الثاني عن طريق عن عبد الرزاق حمد الله من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رومارينهو تسكن يمين المرمى في الدقيقة 73.
وشتت دفاع التعاون عرضية خطيرة لنادي الاتحاد أرسلها مهند الشنقيطي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وسجل عبد الرزاق حمدالله الهدف الثالث لنادي الاتحاد بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد التعاون عند 20 نقطة في المركز الخامس.