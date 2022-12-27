آرسنال يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك وست هام

حقق فريق آرسنال فوزًا مهمًا على نظيره وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 17 بالدوري الإنجليزي.
وسجل ثلاثية آرسنال كل من بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وإيدي ونيكيتاه في الدقائق 53 و58 و69، بينما سجل هدف وست هام الوحيد سعيد بن رحمة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.
بهذه النتيجة يعزز فريق آرسنال صدارته للترتيب برصيد 40 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة. وفق “أخبار 24”.
ومن المنتظر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ليدزر يونايتد، محاولا اقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل تقليص الفارق مع آرسنال متصدر الترتيب العام.