بالفيديو.. نائب رئيس الاتحاد: لم نتفاوض مع حمدالله لكن بإذن الله باقٍ معنا

قال نائب رئيس الاتحاد أحمد كعكي، إن ناديه لم يتلقي أى مخاطبات رسمي بخصوص ما العفو الرياضي، مؤكدًا أنه مجرد تقارير ويتنمي تحقيق هذا الأمر.
وعلق نائب رئيس الاتحاد على التقارير المتداولة بخصوص التجديد لمهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله، قائلا:”بإذن الله النجم المغربي باق معنا.. وفي وقت قريب تسمع الجماهير خبر يسرهم لكن حتى الآن لم نبدأ مفاوضات التجديد معه”.
اوضح كعكي في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد، أن استبعاد حمدان الشمراني قرار فني ويخص المدرب وحده ولا يوجد أى أزمات أو مشاكل، فالمدرب يختار من يجده مناسبًا للمباراة، ومن يثبت نفسه في التدريبات. وفق “أخبار 24”.
أحمد كعكي – نائب رئيس الاتحاد : لم يصلنا شيء رسمي بخصوص العفو الرياضي .. لم نتفاوض مع حمدالله لكن بإذن الله باقٍ معنا.. استبعاد حمدان الشمراني قرار فني .#الاتحاد_التعاون#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 26, 2022