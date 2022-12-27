بالفيديو.. رئيس الاتحاد يُعلن تفعيل بند الشراء في عقد زكريا هوساوي

كشف رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن وجود اتفاق مع نادي أحد مع أجل تفعيل بند شراء عقد زكريا هوساوي، مؤكدًا أن اللاعب اتحاداوي.
وقال رئيس نادي الاتحاد في تصريحات لقناة قناة SBC، إن الإدارة تعمل على توفير كل شيء للجهاز الفني والباقي عليهم في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصارات.
وكان رئيس نادي الاتحاد وجه رسالة لجماهير فريقه عقب الفوز الثمين على حساب التعاون بنتيجة 3-0.
وكتب الحائلي عبر “تويتر: “أبارك لجماهيرنا الوفية مواصلة الفريق تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في هذه المرحلة المهمة من مشوار المنافسة في الدوري، وأشكر لاعبينا على عطائهم الكبير والقتالية العالية من بداية اللقاء إلى نهايته”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف رئيس الاتحاد: “جماهير العميد المميزة في الجنوب موعدنا السبت بإذن الله”.
وحقق نادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره التعاون بثلاثاة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.
#ملعب_SBC | أنمار الحايلي – رئيس نادي #الاتحاد: عملنا كإدارة هو توفير كل ما يحتاجه الجهاز الفني.. وأتفقنا مع إدارة نادي #أحد على تفعيل بند شراء عقد زكريا هوساوي واللاعب اتحادي. #قناة_SBC pic.twitter.com/cuyerlZmRC
— #ملعب_SBC (@sbcsport) December 26, 2022