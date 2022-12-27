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رياضة > النصر يحتج على مشاركة كنو مع الهلال في الديربي
27/12/2022   7:10 ص

النصر يحتج على مشاركة كنو مع الهلال في الديربي

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أعلن رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر عن التقدم باحتجاج على مشاركة اللاعب محمد كنو مع الهلال خلال الديربي.

وقال رئيس النصر في تصريحات صحفية بعد مباراة اليوم :”تقدمنا باحتجاج ضد مشاركة محمد كنو، قد لا يقبل من الاتحاد السعودي ونتوجه لمركز التحكيم الرياضي”.

وأضاف رئيس النصر :”سنخاطب اتحاد القدم رسميا حول ما حدث من الحكم قبل وأثناء المباراة”، مضيفًا :”نتطلع للتطور دائما.. وسنتبع الطرق القانونية”. وفق “أخبار 24”.

تعادل النصر مع نظيره الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مرسول بارك وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي.

النصر يحتج على مشاركة كنو مع الهلال في الديربي

رياضة
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