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جديد المحليات > “الشورى” يعدّل نظام المقيّمين المعتمدين ويرجئ البت في تعديل نظام القضاء
27/12/2022   4:20 م

“الشورى” يعدّل نظام المقيّمين المعتمدين ويرجئ البت في تعديل نظام القضاء

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وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم (الثلاثاء) على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين.

واتخذ المجلس الذي انعقد اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، قراره بعد أن قدّمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح.

وفي شأنٍ آخر، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التنمية الابتكارية في جمهورية أوزبكستان الموقّع في مدينة جدة بتاريخ 19 / 1 / 1444هـ، الموافق 17 / 8 / 2022م.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة، الموّقع في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 3 / 1444هـ.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة “السابعة والعشرين” من نظام القضاء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.  وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يعدّل نظام المقيّمين المعتمدين ويرجئ البت في تعديل نظام القضاء

جديد المحليات
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