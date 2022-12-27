نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته السادسة
27/12/2022   5:14 م

سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته السادسة

+ = -
1171

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة، في دورته السادسة وجلسته الثانية، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وحث سموه جميع الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وبذل الجهد والتنسيق والعمل الجماعي، وإبداء الآراء والمقترحات ضمن جدول أعمال المجلس، في كل ما يحقق النمو والازدهار لمحافظة الخرج.

سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته السادسة

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243240.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.