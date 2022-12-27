سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته السادسة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة، في دورته السادسة وجلسته الثانية، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بحضور أعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.
وحث سموه جميع الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وبذل الجهد والتنسيق والعمل الجماعي، وإبداء الآراء والمقترحات ضمن جدول أعمال المجلس، في كل ما يحقق النمو والازدهار لمحافظة الخرج.