فحص مهني في “الهند” للتحقق من مهارات القادمين للمملكة

َينطلق نهاية الشهر الجاري برنامج الفحص المهني في مرحلته الأولى للمسار الخارجي في دولة الهند ابتداءً من مدينتي نيودلهي ومومباي.
ويأتي ذلك بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي في باكستان للتحقق من مهارات العاملين القادمين للمملكة في التخصصات المهنية.
جاء ذلك استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.
وقامت الوزارة ممثلةً في برنامج “الاعتماد المهني” بإطلاق برنامج الفحص المهني الذي يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، واللحام، والتبريد والتكييف. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف الوزارة 23 تخصصا، وذلك سعياً إلى الإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.