“الأرصاد”: أمطار وسيول وتساقط البرّد على معظم مناطق المملكة

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بدءا من مساء بعد غد (الخميس) وحتى الثلاثاء المقبل.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مساء الخميس وتزداد شدتها الجمعة والسبت، في عدة محافظات بمناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.
وأشار المركز إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي (الجمعة) و(السبت)، في عدة محافظات بمناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض.
كما نبه إلى سقوط أمطار في مجملها متوسطة يومي (الجمعة) و(السبت)، بعدة محافظات في مناطق الشرقية وجازان ونجران.
وأشار إلى أن الحالة الجوية المتوقعة في المناطق المذكورة يُتوقع أن تكون مصحوبة بأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وجريان سيول وارتفاع الأمواج الساحلية، فضلاً عن احتمالية تساقط البرد.
وتوقع هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة من (الأحد) إلى (الثلاثاء)، في عدة محافظات بمناطق المدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصحب هذه الحالة لمطرية بتساقط البرد، وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول.
وفق “أخبار 24”.