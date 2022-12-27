بدء استقبال طلبات توصيلات الصرف الصحي في جزر فرسان بجازان

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للصرف الصحي في أحياء محافظة جرز فرسان.
وأوضحت أنه يجري العمل حاليًا على تشغيل منظومة الصرف الصحي بجزيرة فرسان، وذلك بعد انتهاء أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية، كما تم تشيّيد محطة الضخ الرئيسية، وخط الطرد، وخط الفائض بمحافظة جزر فرسان، بتكلفة تجاوزت 61 مليون ريال.
وأبانت أن المشروع يتضمن محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3500 متر مكعب يومياً، ومحطة الضخ الرئيسية، وخط الطرد بطول 1940 مترًا طوليًا، وتنفيذ خط الفائض بطول 1400 متر طولي.
وأضافت أن مشروع محطة المعالجة يستهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، من خلال الارتفاق بشبكات الصرف الصحي المنفذة سابقًا، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإغلاق مرمى الصرف الصحي بفرسان، إضافة إلى رفع الضرر البيئي للحفاظ على الحياة الفطرية فيها. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن المشروع سيخدم أكثر من 20 ألف مستفيد، حيث ستستقبل محطة المعالجة تصريفات الشبكات المنفذة في 4 أحياء، تشمل مخططي 1 و2، والحي الجنوبي وحي الرفاعية.
ودعت المستفيدين بمحافظة جزر فرسان إلى طلب خدمة الصرف الصحي من خلال القنوات الرقمية للشركة، مشيرةً إلى أنه يجب على العملاء أيضًا البدء في تنفيذ مخارج الصرف الصحي في عقاراتهم حتى تتمكن الشركة من توصيلها بالشبكات الفرعية للخدمة.