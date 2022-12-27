تولي الهيئة الملكية بمحافظة العلا اهتمامًا كبيرًا بـ”البلدة القديمة”، نظرًا لما تزخر به من تراث وثقافة وفن معماري فريد.
وجنت الهيئة ثمار هذا الاهتمام بعد اختيار البلدة القديمة من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن قائمة أفضل القرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف، وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتعد “البلدة القديمة” نموذجًا للترابط الاجتماعي الذي تتميز به محافظة العلا منذ القدم، حيث تحتوي على عدد من القلاع التي كانت تقوم بدور الحماية والرقابة لأغراض الدفاع والأمن للأهالي وقوافل الحجاج.
وتتميز “البلدة القديمة” بوجود 14 بوابة تعمل وفق إجراءات معينة للفتح والإغلاق لاستقبال العابرين وقوافل الحجاج.
ويأتي الاهتمام بـ”البلدة القديمة” في العلا؛ نظرا لما تزخر به من تراث وثقافة وفن معماري فريد، بعد أن أدى اندثار بعض عمرانها عند بدايات القرن التاسع عشر الميلادي إلى جعلها مهجورة، لكن الأهداف المرسومة أعادتها لتكون وجهة ثقافية وسياحية لزوار العلا.
وفق “أخبار 24”.