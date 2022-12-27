سوق الأسهم يغلق مرتفعا بـ1.3% عند 10359 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على ارتفاع بنسبة 1.3%، مغلقا عند 10359 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.
وسجل سهم “تنمية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 127.8 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ500 ألف سهم، فيما ارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بنسبة 2% عند 75.3 ريال و32 ريالا، على التوالي.
فيما أنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”سابك” و”معادن” و”بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”بنك الرياض” و”بنك الجزيرة” و”التصنيع الوطنية” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء” و”بنك ساب”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%. وفق “أخبار 24”.
على الجانب الآخر، تراجع سهم “السيف غاليري” في أولى جلساته بالسوق، بنسبة 15% عند 98 ريالا وذلك مقارنة بسعر الإدراج البالغ 115 ريالا، وشهد السهم تداولات بلغت نحو 6.6 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 680 مليون ريال تمت عن طريق 42 ألف صفقة، فيما أغلق سهم “دله الصحية” عند 142.6 ريال.