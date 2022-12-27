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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تمكن المنشآت متناهية الصغر من برنامج “حماية الأجور”
27/12/2022   8:24 م

“الموارد البشرية” تمكن المنشآت متناهية الصغر من برنامج “حماية الأجور”

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 49عاملاً، تقديم خدمة رفع ملفات الأجور عن طريق البنوك.

ووفرت الوزارة هذه الخدمة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعتها مع بنوك محلية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وتستهدف الاتفاقية دعم المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها. وفق “أخبار 24”.

ووفق الاتفاقية سيتم تقديم الخدمة لهذه المنشآت بدون رسوم تسجيل أو تأسيس، وبدون رسوم اشتراك دوري بالخدمة.

“الموارد البشرية” تمكن المنشآت متناهية الصغر من برنامج “حماية الأجور”

جديد المحليات
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